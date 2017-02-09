寒流侵襲急凍 心肌梗塞把握黃金治療90分鐘
2017-02-09 17:21
亞大附醫心臟內科主治醫師張育晟提醒，左冠狀動脈供應65％心臟血流，若發生急性心肌梗塞，將導致心臟衰竭甚至猝死悲劇。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名男子，日前突然出現胸悶冒汗、無法呼吸的狀況，家人趕緊聯絡消防隊送醫，檢查發現右冠狀動脈完全被血栓堵死，立即進行血栓吸收、支架置放手術，才成功挽回一命，近日寒流來襲是心血管疾病好發時期，醫師提醒「心肌梗塞」病發90分鐘內接受心導管治療，除存活率高，癒後效果也更佳。
亞大附醫心臟內科主治醫師張育晟今天表示，這名61歲的古姓男子有糖尿病及高血脂病史，不過平時未正常服藥，日前午睡起床突然出現胸悶冒汗、無法呼吸的心肌梗塞症狀，趕緊送醫急救，經心導管檢查，發現3條冠狀動脈都嚴重狹窄，右冠狀動脈更完全血栓，導致突發性心肌缺氧。
張育晟醫師表示，醫療團隊立刻進行血栓吸收、支架置放等手術，成功挽回患者一命，古男手術後配合藥物治療，目前心臟收縮功能已與正常人無異。
張育晟醫師表示，左冠狀動脈供應65％心臟血流，右冠狀動脈則供應35％血流，任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞，就會影響心臟的氧氣及養分供給，若出現急性血栓，完全阻塞冠狀動脈，就會發生急性心肌梗塞，而秋冬時期是心肌梗塞好發的時期，若未及時搶救致死率超過7成，相關研究顯示，心肌梗塞患者若在病發90分鐘內接受心導管治療，除存活率高，癒後效果也佳，強調「時間是能否存活的關鍵」。
因近日寒流侵台，張育晟醫師提醒，低溫容易促使心臟病發作，三高患者需注意頭頸部和四肢末端保暖，飲食則採低油、低脂、低鹽，並勤喝溫開水多攝取蔬果，還要規律服藥預防血栓生成，一旦心臟病發作，更要立刻送醫急救處理。
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