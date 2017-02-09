止痛藥服用過多 六旬婦人迴腸潰瘍引發貧血
2017-02-09 17:36
〔記者張議晨／台北報導〕一名患有慢性腎臟病的67歲婦人，近1年來出現貧血因而反覆住院輸血，糞便潛血更呈現陽性反應，醫師以雙氣囊小腸鏡檢查，在迴腸段發現多處潰瘍，直到切片確診病灶為良性才鬆一口氣。經查該婦人是因近期服用止痛藥，導致迴腸段出現多處潰瘍，引起缺鐵性貧血。醫師提醒，使用非類固醇類消炎藥患者，易產生消化道潰瘍，嚴重會合併出血甚至穿孔併發症。
收治病例的北市聯醫消化內科醫師黃庭章解釋，非類固醇類止痛藥成分會破壞小腸、腸胃道黏膜及腸胃道保護機制，進而造成民眾服藥後出現潰瘍等情形。
黃庭章發現，門診病患約有2成5會服用非類固醇類止痛藥，其中有2成會產生消化道潰瘍，5成發生在胃及十二指腸，5成則會在小腸出現黏膜病變，引發多發性糜爛或環狀潰瘍，常好發於60歲以上老年人，及服用類固醇、抗凝血藥物或有慢性病史者。
醫師診斷，這名婦人患有多年背部疼痛，但近期症狀加劇，因此自行購買止痛藥服用，由於本身罹有慢性腎臟病，且年事已高，小腸黏膜承受不住止痛藥作用，而出現貧血及黑色糞便。
但採胃鏡、大腸鏡甚至腹部電腦斷層均未找到出血點，經核子醫學腸胃道掃描，才在小腸末端發現出血點，進一步安排雙氣囊小腸鏡檢查後確診病因，經以藥物治療及補充營養，及要求婦人停用止痛藥，讓小腸黏膜復原後，近期已不再因貧血住院。
黃庭章指出，市面止痛藥繁多，建議有慢性病史民眾應循醫師處方服用止痛藥，切勿自行購買，若出現上腹部疼痛、消化不良、貧血、解黑便及嘔吐帶血，應立即就醫檢查。
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