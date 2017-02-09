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太陽下山 鄭明典提醒：今晚將出現第一波低溫

2017-02-09  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣發威，今天白天台北氣溫僅在12度上下，不過鄭明典提醒，在太陽下山後，中部以北各地將出現第一波低溫探底。

氣象局預報中心主任鄭明典今（9日）下午4點多在臉書表示：「太陽西下，預期台中以北多數地方今晚會出現第一波低溫探底」，中南部也不能掉以輕心，在高壓出海，雲層散去、風速減弱後，輻射冷卻效應可能替中南部帶來更低的清晨低溫。

根據中央氣象局的預報資料顯示，台北今晚至明晨將有機會出現10度以下的低溫，達到寒流標準。

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  • 根據中央氣象局的預報資料顯示，台北今晚至明晨將有機會出現10度以下的低溫，達到寒流標準。（圖擷自中央氣象局）

    根據中央氣象局的預報資料顯示，台北今晚至明晨將有機會出現10度以下的低溫，達到寒流標準。（圖擷自中央氣象局）

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