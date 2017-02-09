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禽流感防疫 林聰賢串連宜花東區域聯防

2017-02-09  17:07

［記者江志雄／宜蘭報導］農委會主委林聰賢昨天走馬上任，今天就返回宜蘭家鄉，視察攔查站及養雞場防疫整備情形，並致電台東縣長黃健庭等人，盼東部3縣市成立區域聯防，做好禽流感防疫工作。

花蓮縣玉里鎮本月5日傳出死亡幼鵝感染H5N6亞型高病原性禽流感（HPAI）個案，國內啟動防疫預警機制，21日前禁止花蓮縣水禽運往其他縣市屠宰，宜、花、東交界處設立攔查站，運禽車輛必須消毒，且交付獸醫師開立的健康證明文件，才得以放行。

林聰賢在宜蘭縣代理縣長吳澤成、農委會官員陪同下，赴蘇花公路108公里處的宜、花攔查站視察，之後轉往蘇澳鎮存仁里養雞場，了解防疫整備情形。

林聰賢接任農委會主委後，首次公務視察行程就獻給宜蘭。

林聰賢說，他已分別致電台東縣長黃健庭、花蓮副縣長，說明防疫工作不分中央、地方，宜、花、東若能緊密合作，防疫網絡會做得更完整，第一站視察選擇宜蘭的原因，主要是縣內有野鳥保護區，且家禽飼養數量不少，屬於禽流感高風險區域，得防患未然。

媒體詢問林聰賢，寒流來襲，是否擔心發生寒害，造成農漁民血本無歸，林回答說，上任後便要求農糧署啟動寒害應變機制，提醒各地方政府注意防寒，農委會將密切觀察菜價變化，提出應變對策。

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  • 農委會主委林聰賢今天回宜蘭縣，視察禽流感防疫整備工作。（記者江志雄攝）

    農委會主委林聰賢今天回宜蘭縣，視察禽流感防疫整備工作。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭縣政府在蘇花公路108公里處設置攔查站。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府在蘇花公路108公里處設置攔查站。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳鎮存仁里養雞場進行場區消毒，以防患未然。（記者江志雄攝）

    蘇澳鎮存仁里養雞場進行場區消毒，以防患未然。（記者江志雄攝）

  • 消毒車在養雞場附近道路消毒。（記者江志雄攝）

    消毒車在養雞場附近道路消毒。（記者江志雄攝）

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標題：禽流感防疫 林聰賢串連宜花東區域聯防


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