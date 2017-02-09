禽流感防疫 林聰賢串連宜花東區域聯防
2017-02-09 17:07
［記者江志雄／宜蘭報導］農委會主委林聰賢昨天走馬上任，今天就返回宜蘭家鄉，視察攔查站及養雞場防疫整備情形，並致電台東縣長黃健庭等人，盼東部3縣市成立區域聯防，做好禽流感防疫工作。
花蓮縣玉里鎮本月5日傳出死亡幼鵝感染H5N6亞型高病原性禽流感（HPAI）個案，國內啟動防疫預警機制，21日前禁止花蓮縣水禽運往其他縣市屠宰，宜、花、東交界處設立攔查站，運禽車輛必須消毒，且交付獸醫師開立的健康證明文件，才得以放行。
林聰賢在宜蘭縣代理縣長吳澤成、農委會官員陪同下，赴蘇花公路108公里處的宜、花攔查站視察，之後轉往蘇澳鎮存仁里養雞場，了解防疫整備情形。
林聰賢接任農委會主委後，首次公務視察行程就獻給宜蘭。
林聰賢說，他已分別致電台東縣長黃健庭、花蓮副縣長，說明防疫工作不分中央、地方，宜、花、東若能緊密合作，防疫網絡會做得更完整，第一站視察選擇宜蘭的原因，主要是縣內有野鳥保護區，且家禽飼養數量不少，屬於禽流感高風險區域，得防患未然。
媒體詢問林聰賢，寒流來襲，是否擔心發生寒害，造成農漁民血本無歸，林回答說，上任後便要求農糧署啟動寒害應變機制，提醒各地方政府注意防寒，農委會將密切觀察菜價變化，提出應變對策。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 今晚全台急凍！這張圖讓你搞懂全台低溫資訊
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 府城日治時期巨賈 賴清德為許藏春故居掛紀念牌
- 銀聯中排遭棄垃圾、金爐 灌溉溝變垃圾溝
- 首發團邀員工與鄉親 機捷今起試營運
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 搶超商惡少已可出院 8名警力戒護帶回偵訊
- 人頭黨員問題 蔡正元：馬英九時代遺物
- 日職迷幸福 出站就是球場
- 咖啡樹套不織布防寒 遠看像綿羊
- 參選國民黨主席 潘維剛：審慎考量中
- 制止鄰居抽菸大打出手 雙雙掛彩互告均判刑
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 北市重大公共建設 超過三成民眾不滿意
- 《觀察筆記》高雄人
- 王陽明整片刺青太搶眼 海邊放閃網友虧
- NBA》魏德、格林聲援詹皇 巴克利：新世代總覺得被針對
- 屏縣校園籃球場 驚見女子半裸陳屍
- 入冬最強寒流報到 7旬翁中風命危
- 白宮公佈 川普與習近平互相通信
- 《首度開放》恆春停機坪辦音樂季 無人投標
- 偽造外勞居留證 2嫌被判刑
- SBL》深陷涉賭案 閻家驊辭去台啤總教練
- 女星落淚獻舞 希望天上爸爸可以看見
- 川普call遍全球 獨漏中國
- 莎莎曬辣肉 永烈抱抱癡喊好香
- 屏東廣興國小驚見半裸女屍 疑被性侵丟棄
- 中職》獅隊四將出征台日賽 潘武雄：可惜遇不到大谷
- 新聞不可靠 維基百科封殺英國《每日郵報》
- 國旅卡新規定 3/1起半數金額須用在旅遊
- 滲水鏽蝕達報廢 蘆洲國小信義樓將拆
- 經典賽》美媒評各國戰力 台灣排名比想像中好
- 88歲明華園新編龍抬頭 孫翠鳳女兒變娘親
- 沒在開玩笑！這世界除了男生跟女生...泰國有18種性別（圖解）
- TWICE進軍日本攻占澀谷109大樓 子瑜位置最吸睛
- 伊凡卡品牌被Nordstrom百貨停售 川普砲轟
- 三峽河濱自行車道 可直通老街囉
- 伊朗與西亞世界》納賽爾與西亞世界
- 崇佑1月營收達0.7億元 將成立台灣分公司擴大接單
- 終結連2貶 新台幣收31.046元
- 張洛偍拍廣告 5分鐘搞定舞步
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：禽流感防疫 林聰賢串連宜花東區域聯防
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分