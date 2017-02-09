網路連不上去 Google與中華電信回應了
2017-02-09 17:12
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對下午全台中華電信用戶反應，無法連接到Google服務的網站，Google稍早做出回應，Google表示：「透過我們的服務即時狀態網址可以隨時看到哪些服務有中斷情形。」，該網址為https://www.google.com/appsstatus#hl=en&v=status，為顯示Google各服務主機的監測網站，內容則指出，從2月3日到今天，所有服務皆正常。
而中華電信也對網路異常做出說明，中華電信表示，14點30分時，HiNet與Google間互連的路由器，其路由通訊協定訊息量超出設備參數設定上限，是造成HiNet與Google間網路瞬斷原因。
中華電信表示，服務受影響範圍，主要為利用Google帳號認證之相關服務，如Gmail等，其他與Google帳號認證無關之網路服務，均不受影響。經緊急連絡Google進行參數調整，網路於15點20分逐步恢復正常。
中華電信也對該問題造成客戶不便，向客戶致歉，並強調該事件，是雙方設備參數設定問題，與駭客攻擊無關。
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