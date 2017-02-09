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網路連不上去 Google與中華電信回應了

2017-02-09  17:12

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對下午全台中華電信用戶反應，無法連接到Google服務的網站，Google稍早做出回應，Google表示：「透過我們的服務即時狀態網址可以隨時看到哪些服務有中斷情形。」，該網址為https://www.google.com/appsstatus#hl=en&v=status，為顯示Google各服務主機的監測網站，內容則指出，從2月3日到今天，所有服務皆正常。

而中華電信也對網路異常做出說明，中華電信表示，14點30分時，HiNet與Google間互連的路由器，其路由通訊協定訊息量超出設備參數設定上限，是造成HiNet與Google間網路瞬斷原因。

中華電信表示，服務受影響範圍，主要為利用Google帳號認證之相關服務，如Gmail等，其他與Google帳號認證無關之網路服務，均不受影響。經緊急連絡Google進行參數調整，網路於15點20分逐步恢復正常。

中華電信也對該問題造成客戶不便，向客戶致歉，並強調該事件，是雙方設備參數設定問題，與駭客攻擊無關。

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  • 對於今日下午中華電信用戶連不上Google服務，Google僅以服務主機狀態網頁回應，網頁中所有Google服務，從2月3日到今天，都頭好壯壯，暗喻是用戶的網路的問題。（記者陳炳宏攝）

    對於今日下午中華電信用戶連不上Google服務，Google僅以服務主機狀態網頁回應，網頁中所有Google服務，從2月3日到今天，都頭好壯壯，暗喻是用戶的網路的問題。（記者陳炳宏攝）

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