建商買地保守 加價8888元拍得南港近2千坪工業地
2017-02-09 17:26
〔記者徐義平／台北報導〕士林地院今三拍近2千坪工業地，底價約18億5828萬元，拆算每坪底價約96萬餘元，今日法拍現場吸引2組人馬競標，最終由欣翰建設董事長邱麟以個人名義出價18億5828萬8888元得手，僅高出底價8888元，竟不到萬元便拍下標的。
根據寬頻房訊指出，現場共兩封標單，一封以底價投標的標單，因沒有放入保證金支票而成為廢標，另一封則是邱麟以高出底價不到萬元出手，最終由債務人之一的邱麟出手拍回土地資產。
根據司法院法拍屋公告，甫標脫的標的坐落北市南港區玉成段一小段277地號，土地面積約1935坪，三拍總底價為18億5828萬元，債務人包括國產署、羅姓、呂姓、莊姓自然人，以及邱麟等人。對照地籍套繪資訊，該塊地坐落松河街上，土地使用分區為第三種工業區，建蔽率55%、容積率300%。
信義全球資產經理王維宏指出，目前該區段周邊僅有兩筆土地實價紀錄，一筆每坪約80萬元、另一筆每坪約105萬元，並無太多可參考行情。
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