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忠信學校元宵踩街勁歌熱舞 動漫人物炒熱氣氛

新竹縣忠信學校元宵踩街活動，今年有儀隊操槍表演和勁歌熱舞，還有可愛動漫人物踩街同樂。（記者洪美秀攝）

2017-02-09  16:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹縣忠信學校沿續元宵踩街活動，今年同樣在元宵節舉辦萬人元宵踩街嘉年華活動，學生以金雞玩偶做造型，穿上學校的男女制服，展現年輕人的熱情，並以各種動漫人物為裝扮，邀請市民與學生歡度元宵佳節和浪漫情人節。

新竹縣忠信學校表示，這項元宵踩街活動已邁入第16年，今年活動有民歌及熱門音樂演唱會與竹塹淨城祈福走街巡禮，踩街活動沿途及音樂演唱會會場也會分送市民8888盞大雞大利環保手提燈籠和8888個有緣雞利包。

音樂演唱會11日元宵節當7點到9點40分，在竹市文化局演藝廳前廣場舉行，音樂演唱會也會穿插射虎燈謎活動，新竹天主教德蘭兒童中心的師長和小天使們也會在現場揉湯圓，愛心義賣，邀請民眾響應寒冬送暖。

忠信學校表示，竹塹城元宵祈福淨城巡禮是忠信學校「深耕台灣善良文化」系列主題活動之一，今年參與音樂演唱會的歌手是家鄉子弟鄭朝方，不僅是文化人、更是客家創作歌手，除會演唱他個人的創作歌曲，還會演唱台灣早期一連串的歌曲，包括雨夜花、魯冰花等歌曲，歡迎市民來演藝廳感受熱鬧的元宵佳節。

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新竹縣忠信學校元宵踩街活動，今年有勁歌熱舞表演。（記者洪美秀攝）

新竹縣忠信學校元宵踩街活動，今年有勁歌熱舞表演。（記者洪美秀攝）

新竹縣忠信學校元宵踩街活動，今年有勁歌熱舞表演。（記者洪美秀攝）

新竹縣忠信學校元宵踩街活動，今年有可愛動漫人物踩街同樂。（記者洪美秀攝）

新竹縣忠信學校元宵踩街活動，今年有儀隊操槍表演。（記者洪美秀攝）

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