嘉義驚見橘色水溝 原來是洗鹹鴨蛋造成

嘉義縣六腳鄉一處溝渠呈現橘紅色。（記者林宜樟攝）

2017-02-09 16:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉魚寮村省道台19線旁的一處溝渠，今天有民眾發現百餘公尺的水溝呈現橘色狀態，相當嚇人，趕緊通報嘉義縣環保局；環保局人員到場勘查，發現源頭是一處蛋行，因製作鹹鴨蛋的紅土流入溝渠內，導致水溝內的土壤呈現紅色，經檢驗水質正常，已請業者儘速恢復原狀。

嘉縣環保局今天中午收到民眾陳情，指該處水溝整條呈現橘紅色，懷疑有人偷倒廢液或工廠廢水；環保局人員到場勘查，附近並無電鍍工廠等，從水溝追查，發現是一處蛋行排出；侯姓負責人說明，會購買紅土製作鹹鴨蛋，清洗後水會先流入沈澱池，再排到水溝，由於有些粉狀紅土不會流入沈澱池，流入水溝後會沈澱在原有的泥土上，因此會呈現橘紅色。

環保局人員檢查發現確實是紅土造成，請業者儘速處理，並加強改善沈澱池；業者說，會請人恢復水溝原狀，並且曝曬紅土的地點會再蓋上塑膠布等來改善。