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萌犬！「追錯球」誤含兄弟 黑柴無奈眼神死

橘柴疑似誤把兄弟的頭當成正在追的球，一口含住後，黑柴當場驚呆「眼神死」。（圖擷自爆料公社）

2017-02-09  17:34

〔即時新聞／綜合報導〕萌寵當道，其中柴犬更因極其呆萌的特性，人氣居高不下。一名黃姓網友在臉書社團《爆料公社》分享一張逗趣的照片，照片中主人扔擲一顆白球給柴犬們追逐把玩，但橘柴卻「追錯球了」，誤把黑柴的頭當球一口含住，讓黑柴一臉無奈「眼神死」，笑翻不少網友。

一名黃姓網友在《爆料公社》貼出超萌柴犬互動圖，兩隻柴犬原本在草皮上奔跑追球，但橘柴卻不知怎麼搞的，居然一口將黑柴的頭當球咬住，而真正的球則躺在一旁，雖不清楚橘柴到底是不是視力不好咬錯了，還是兩隻狗在打鬧遊戲，但此番情景搭配黑柴傻眼神情，還是讓人忍不住噴笑。

不少網友直呼卡哇伊，紛紛留言：「咬球眼睛要張開啊！」、「我不是球，我是廢柴」、「一口剛好...大小也一樣是黑球無誤」、「拿開你的臭嘴」、「黑：導演還不喊卡？快假戲真做了」、「這眼神訴說了一切」、「小黑：小黃你該配眼鏡了」。

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