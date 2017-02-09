「三民主義統一中國」圍牆保留 水交社見證歷史

2017-02-09 16:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長賴清德今日視察南區「水交社文化園區」，並關心區內核心建築群—直轄市定古蹟原水交社宿舍群後續工程及景觀設計規劃進度，期許明年11月完工後，透過園區內各大主題館及特有紋理地景，提供民眾一處具文化、休憩與娛樂的新地標。

「水交社文化園區」保留8棟長官宿舍，列為市定古蹟修護，其中包括一面寫著「三民主義統一中國」大字的圍牆，也將原貌保留下來見證歷史；曾遭祝融燒毀的另1棟建物，未來整建後將規劃為旅遊服務中心。

賴清德表示，除了興建美術館、總圖書館，還有已完工的新化大目降文化園區、玉井的噍吧哖事件紀念園區、已經動工的左鎮菜寮化石館文化園區，加上目前正執行的水交社文化園區，預計明年動土的赤崁文化園區，這5大文化園區完成後，更加落實台南文化首都目標。

賴清德強調，有別於以往仰賴中央經費補助，市預算編列1億5千萬元在水交社文化園區修復及園區景觀計畫，展現落實文化首都的強烈決心。

他也建議文化園區可納入歷史上各種元素，如明清時期、美軍時期、日本統治時期，或是民國時期，讓每位參觀文化園區的遊客，都能尋回那一段時光，連結歷史情感。

文化局長葉澤山表示，這次古蹟修復計畫總經費1億6787萬元，其中文化部補助6875萬元，市配合款9912萬元，去年9月7日開工以來，目前施工進度已達16％，包含施工保護棚架及木構件檢測工作均已完成，部分古蹟棟結構補強及屋架軸組修復工作亦已開展。

葉澤山指出，除了古蹟修復工程之外，同步推動園區周邊景觀計畫，總經費為8500萬元，其中國防部補助3400萬元，目前已進入細部設計階段，景觀計畫運用園區內特有歷史紋理與自然地景，透過綠色基盤重整、草原地景再現及全區動線規劃，展現原有的空間價值，也融合新時代設計理念。

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