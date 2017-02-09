褒忠國小「鳳翔龍騰慶吉年」 獲花燈競賽親子組燈王

褒忠國小「鳳翔龍騰慶吉年」獲全國花燈競賽親子組燈王。（記者廖淑玲攝）

2017-02-09 16:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕褒忠國小「鳳翔龍騰慶吉年」，以作品骨架結構完整流暢，燈光色彩佈局均勻亮麗，配合聲光動態設計，賦予花燈創作全新生命力，獲全國花燈競賽親子組燈王，讓主辦台灣燈會的雲林縣喜上加喜。

雲林縣政府配合台灣燈會舉辦全國花燈競賽，參賽作品855件即日起至19日都在虎尾主燈區內的花燈競賽區展示，評審結果揭曉，褒忠國小「鳳翔龍騰慶吉年」勇奪親子組燈王。

褒忠國小創作者朱碧輝表示，花燈就是在春節期間展示，所以將民間最喜愛的吉祥物龍和鳳作為創作要素，特別命名「鳳翔龍騰」，象徵追求物質與精神的平衡，褒忠國小校長關勝周強調，縣府開辦花燈教師研習再由種子老師回到學校教學生製作花燈，讓台灣燈會的氛圍持續在校園中醞釀、開花結果，朱碧輝相當認真還自製花燈工具，充分發揮創客精神，抱回燈王堪稱實至名歸。

雲林縣政府教育處長梁恩嘉表示，此次參賽作品件數居歷年之冠，作品做工細緻，相當精采，歡迎全國遊客前來參觀，為創作者鼓勵。各組燈王名單如下，親子組燈王雲林縣褒忠國小「鳳翔龍騰慶吉年」；國中組彰化縣彰安國中「女媧煉石補天救蒼生」；高中職組法務部矯正署彰化少年輔育院「真愛奇雞（跡）」；大專社會組花蓮縣（個別報名）葉盛隆、葉天恩「祥龍獻瑞」；機關團體組法務部矯正署臺中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」。