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不只玫瑰花 情人節花禮選擇多

2017-02-09  16:20

〔記者黃建豪／台北報導〕西洋情人節即將到來，今年花價穩定，與去年同期相比價格浮動不大，最適合為心上人獻上一束鮮花，而情人節送花學問其實很深，就算都是玫瑰，每個顏色代表的意義也都不同，除了玫瑰外，台北花市也推薦洋桔梗、百合等情人節熱門花種，還有受時下年輕族群喜愛的乒乓菊等供民眾參考。

台北花市表示，玫瑰一向是愛情的代表花卉，有紅、粉、紫、白等顏色多變的品種，不同的顏色更代表著不同的含意，紅色玫瑰代表火熱的愛，毫無保留地表達對情人的愛，常見品種如「萬年紅」；粉色系玫瑰代表著甜蜜的愛，相較於紅色的直白，有著更多的曖昧與詩意，常見品種如「翡翠粉」、「黛安娜粉」；紫色系玫瑰是獨特的愛，常見品種如「紫天王」、「紫愛你」；白色系玫瑰則適合情竇初開的青春少男少女，常見品種如「翡翠白」。

花店協會理事長郭慧珊表示，玫瑰花依長短枝等因素等級不同，短枝、等級較低的玫瑰，今年供應穩定，價格與去年相差不大，算上包材與包裝費後，一束20朵玫瑰價格約1000元到1500元；長枝、等級較高的玫瑰會比短枝貴上3倍，一束要價3、4千元。

玫瑰以外，還有「無刺的玫瑰」洋桔梗，同樣是情人節送花的好選擇，擁有豐富的色系，從浪漫的粉色系到清新的白綠色系，代表溫柔與甜蜜的愛；百合則象徵天長地久，是甜蜜夫妻的絕佳花禮選擇，白色的香水百合、粉色系的馬可波羅、紅色系的帕雷諾和黃色系的康卡多等，色彩繽紛多樣。

郭慧珊也說，最近年輕小女生之間，其實很流行乒乓菊，外型可愛、討喜，一束花的價格與玫瑰差不多，同樣是情人節推薦的熱門品項。

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  • 乒乓菊受年輕族群喜愛，為今年情人節的推薦品項之一。（圖由台北花市提供）

    乒乓菊受年輕族群喜愛，為今年情人節的推薦品項之一。（圖由台北花市提供）

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