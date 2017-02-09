竹市香山濕地賞蟹步道 相約3月底看萬蟹奔騰
新竹市府在香山濕地打造250公尺的賞蟹步道，將成為最佳自然生態教室。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府產發處在香山濕地美山路段打造250公尺的賞蟹步道和濕地中心3月底完工，市長林智堅今天視察工程進度，他強調，賞蟹步道將成為最佳的「自然教室」，不但可讓孩子親近大自然，還可觀賞到萬蟹奔騰的特殊景象，是最棒的生態教室。
林智堅與產發處長翁義芳及水牛建築師事務所設計師李金成和多名市議員來到香山濕地美山區視察賞蟹步道，他說，賞蟹步道、濕地中心及戶外教室將成為最好的自然教育場域，未來濕地中心會提供NGO團體使用，推廣自然生態教育，讓孩子親近大自然，了解保育工作。
林智堅說，250公尺的賞蟹步道沿著步道可欣賞湖邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等10多種螃蟹，「招潮蟹不再躲貓貓」，退潮時「萬蟹奔騰」景象將很壯觀。
產發處表示，賞蟹步道設計的弧度和彎道是根據螃蟹出沒地點與時間，步道距離濕地還有1公尺深，民眾站在步道上能就近欣賞豐富多樣的螃蟹物種，還能觀察可愛的彈塗魚與美麗夕陽，步道上的水泥塊是採預鑄水泥，減少對生態的影響，且隨著泥灘地到沙地，可欣賞不同種類的蟹。
設計師李金成說，賞蟹步道完成後將設導覽站，每梯次30人、限300人進入觀蟹，如果漲潮，還可搭養蚵人家的採蚵車到泥灘地採蚵，同時結合17公里自行車道，可以坐在岸邊觀潮賞夕陽，香山濕地夕陽美景將盡收眼底。
林智堅說，市府去年針對香山濕地沿線進行改造，已完成346公頃紅樹林疏伐、美山區風情海岸體驗步道、海山漁港的停車場等，金城湖區設置3處賞鳥平台及1處觀海平台也即將完工。
林智堅說，賞蟹步道完工後將是竹市香山重要的生態園區，也會結合周邊產業，如養蚵人家、烏魚子產業和米粉及茶花等產業，要讓香山成為竹市的靠山，讓更多人看見香山之美！
產發處長翁義芳說，未來會透過居民參與或生態旅遊營運團隊進駐，成立濕地導覽組織，提供預約解說導覽服務，民眾可搭火車到三姓橋站或香山車站，再騎著YouBike慢遊香山，享受結合自然生態、古蹟及美食的香山之旅。
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