提早過元宵 鹿基附設護理之家住民聽音樂做燈籠

2017-02-09 16:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「男」丁格爾更細心！鹿基附設護理之家今天舉辦「聽音樂做燈籠」活動，讓住民開心提早過元宵；護理長洪文林表示，曾經辦過造型氣球的活動，當住民拿到家屬親手做的氣球禮物，當場感動落淚，這樣就值得了。

活動現場邀請彰化區漁會家政班來場國樂演奏，護理之家住民在醫護團隊與志工的指導下，一起動手做小燈籠。

身為男性的護理長，洪文林表示，他自彰化高中畢業後考上護理系，在當年民風仍屬罕見，大多數人認為女生才念護理系，他不只是念完畢業，還投身護理工作第一線。

洪文林指出，很多人的既定印象是「男」丁格爾比較不細心，事實上，只要認真工作就可以獲得肯定與回饋，他曾經照顧的長者在身體健康出院時，向他鞠躬感謝，這就是最大的感動，也是讓他繼續待在護理工作的最大動力。