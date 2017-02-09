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沙鹿陸橋汽機車橋上爭道 險象環生

沙鹿陸橋汽機車共用車道，交通混亂。（記者張軒哲攝）

2017-02-09  16:20

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿陸橋改建工程第二階段已展開施工，匝道及機車地下道封閉後，汽機車跟自行車全部上橋行駛主幹道，尤其上橋時，汽機車爭道，讓許多機車騎士跟婦女直呼險象環生。民眾指出，既然汽機車共用主幹道要持續一年多時間，公路總局更該妥善規劃相關措施，以免車禍頻傳。

沙鹿陸橋是海線要道之一，陸橋因橋齡老舊，前年封橋逐步拆除重建。中央主線上個月開放行駛。7日再封閉兩側既有通行匝道及機車地下道，辦理拆除改建。公路總局指出，沙鹿陸橋預計自106年2月7日至107年3月31日，封閉舊有兩側匝道、機車地下道（東、西行）及南側人行地下道施工期間，汽、機車改行駛已改建完成之陸橋中央主線，行人改走北側人行地下道。因道路寬度縮減，請用路人依現場交維設施指示或依替代路線指示牌面行駛。

由於目前汽機車皆行駛混合車道，用路人怨聲四起，民眾認為上下班尖峰時間機車上橋很危險，汽車駕駛認為機車騎士不要行駛內車道更不要亂鑽車縫，車流才會順暢，不少民眾建議機車騎士不要上橋，繞遠路比較安全。

公路總局卓蘭工務所主任呂正安表示，汽機車上橋之前，有利用號誌燈實施分流措施，用路人要確實遵守，機車騎士上橋不要亂鑽，才能確保行車順暢與安全，預估汽機車共用混合車道要一年多時間，會儘快縮短工期。

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沙鹿陸橋汽機車共用車道，險象環生。（記者張軒哲攝）

汽機車等待交通號誌，準備行駛沙鹿陸橋。（記者張軒哲攝）

汽機車共用沙鹿陸橋單側兩個車道。（記者張軒哲攝）

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