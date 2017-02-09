| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
彰化伸港化學品儲存公司傳出氣爆 2人送醫 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

漲地價波及弱勢補助 綠議員嘆「不正常國家」

2017-02-09  16:16

〔記者蔡文居／台南報導〕因為地價調整，影響弱勢補助。台南市議員李文正今天召開記者會，指地價調整稅收增加，弱勢應該受到更多照顧才對，怎麼和這些弱勢斤斤計較，反而要取消補助，感嘆「台灣是個不正常國家」，建議政府應要有配套措施。南市社會局表示，對於類似的問題，會專案處理。

李文正表示，最近接獲反映，一些弱勢補助在財產收入沒有任何增加情況之下，無緣無故被取消，了解之後主要原因竟然是因為地價調漲的關係。

他表示，另外，去年基本薪資從2萬零8元調高到2萬1009元，一些弱勢補助也可能受影響，建議社會局這個部分也應一併檢討。

李文正感嘆說，台灣是個不正常國家，資源集中在少數人手中，貧富差距兩極化，因為台灣的福利制度是申請制，不像外國是基本權利，所以時常接到基層社工人員，因為有時差幾十塊、幾百塊， 辦的人痛苦，申請的人也一肚子火，根本之道還是要把權力還給人民。

廣告
  • 市議員李文正指地價調整稅收增加，弱勢補助卻被取消，建議政府應要有配套措施。（記者蔡文居攝）

    市議員李文正指地價調整稅收增加，弱勢補助卻被取消，建議政府應要有配套措施。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地價稅 弱勢 弱勢補助
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：漲地價波及弱勢補助 綠議員嘆「不正常國家」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.