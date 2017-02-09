漲地價波及弱勢補助 綠議員嘆「不正常國家」

2017-02-09 16:16

〔記者蔡文居／台南報導〕因為地價調整，影響弱勢補助。台南市議員李文正今天召開記者會，指地價調整稅收增加，弱勢應該受到更多照顧才對，怎麼和這些弱勢斤斤計較，反而要取消補助，感嘆「台灣是個不正常國家」，建議政府應要有配套措施。南市社會局表示，對於類似的問題，會專案處理。

李文正表示，最近接獲反映，一些弱勢補助在財產收入沒有任何增加情況之下，無緣無故被取消，了解之後主要原因竟然是因為地價調漲的關係。

他表示，另外，去年基本薪資從2萬零8元調高到2萬1009元，一些弱勢補助也可能受影響，建議社會局這個部分也應一併檢討。

李文正感嘆說，台灣是個不正常國家，資源集中在少數人手中，貧富差距兩極化，因為台灣的福利制度是申請制，不像外國是基本權利，所以時常接到基層社工人員，因為有時差幾十塊、幾百塊， 辦的人痛苦，申請的人也一肚子火，根本之道還是要把權力還給人民。