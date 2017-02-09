羽絨被可以扔了！寒流來襲貓大人蓋「小雞棉被」 舒服到翻白眼

貓大人躺進小雞籃子中，萌樣露貓掌還翻白眼。（圖擷取自爆料公社影片）

2017-02-09 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，這幾天氣溫都將急速下降，高山更有可能下雪，有一隻貓咪就跑進裝小雞的籃子中取暖，俏皮模樣讓網友都被萌到了。

網友在臉書「爆料公社」PO出一段影片，表示「羽絨衣～果然很溫暖」。畫面中有隻貓咪躺在裝滿黃色小雞的籃子中，猶如蓋上「小雞棉被」或一件全黃的羽絨衣。

影片引發網友討論，紛紛留言回應，「你確定是去取暖不是覓食？」、「我只注意到被壓在角落的那些小雞......」、「這叫朕該如何是好」、「快起來啦！下面死翹翹了」、「牠看起來很爽」。

貓大人蓋「小雞棉被」影片請見：