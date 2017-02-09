出生順序影響智商 英研究：長子、長女較聰明

2017-02-09 16:11

〔編譯陳正健／綜合報導〕出生順序會影響智商！根據英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）的最新研究，長子、長女在幼兒階段時，受到更多的心理刺激，因此他們的智商通常高於弟妹。

愛丁堡大學針對將近5,000兒童進行觀察，從他們出生前至14歲，期間每兩年做一次閱讀和圖片詞彙等能力的評估。

研究顯示，最早出生的小孩，亦即長子和長女，其平均智商高於他們弟妹，最早在1歲時就已出現差異。他們在出生後至3歲時，就開始享有出生順序的優勢。

另外，研究也發現，父母會對之後出生的兒女改變態度，給予他們較少的心理刺激，例如陪他們閱讀、做工藝和玩樂器等。母親在後面幾胎通常較具風險，例如抽菸增加等惡習。

總的來說，人們因為初為父母，通常給予第一胎兒女較多的關注，以致他們成人後通常有更好的薪水與教育程度。

本研究刊登於《人力資源》（Human Resources）期刊。