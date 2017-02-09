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北市內湖區梘頭福德祠「夜弄土地公」11日熱鬧舉行慶元宵
2017-02-09 16:06
〔記者聶瑋齡／台北報導〕擁有上百年歷史的梘頭福德祠，每年超狂慶元宵「夜弄土地公」活動，將於本週六（11日）5時至10時熱鬧舉行，繞進隊伍將沿路施放鞭炮、煙火祈求一年平安。主辦單位叮嚀參與的民眾注意安全，使用合法的爆竹煙火、穿戴安全防護裝備。
梘頭福德祠陳尤雪主委表示，「夜弄土地公」在台北市傳承地方民俗，在元宵節當天下午五點，土地公出巡在內湖區的大街小巷，讓住在此地的民眾平安，明天一大早會有義工朋友搓湯圓，今年準備了一千八百斤，並透露柯文哲市長會到現場吃湯圓，還說市長最喜歡梘頭福德祠的湯圓。
內湖里里長許昌華說梘頭福德祠從他出生時就有，「夜弄土地公」為台北市特色的慶典，活動當天將在內湖派出所設立指揮單位，結合警察、消防單位，在前導車備有滅火器、礦泉水，並設有中國醫藥學院救護站，沿路有機動性封街，警察將前導繞進隊伍。工作人員表示，每年吸引上萬人參加的「夜弄土地公」與北港繞進一樣是沿街施放鞭炮，鹽水則是定點施放，今年同樣熱鬧。
主辦單位提醒民眾迎神時使用合法的爆竹煙火（如排炮、連珠炮等）切勿施放飛行類、升空類、摔炮類等高危險爆竹，燃放時注意安全，不可對人施放。防護裝備可穿戴護目鏡、防護帽、口罩等裝備，此外，有心臟病、高血壓、精神性疾病者請勿參與遶境活動。
遶境路線將從梘頭福德祠（內湖區內湖路二段452號）出發，沿路經成功路四段182巷、成功路四段30巷、內湖路二段、內湖路三段、金龍路右轉內湖路三段、內湖路三段59巷口折返，經內湖路二段263巷9弄、內湖路二段263巷、內湖路二段、內湖路二段205巷1弄、內湖路二段179巷、內湖路二段、成功路三段174巷26弄路口折返經內湖路二段抵達龜頭福德寺終點。
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