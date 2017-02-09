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發財無國界！宜蘭這間廟每年給你「外幣發財金」

2017-02-09  19:00

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭礁溪協天廟給民眾的發財金極具特色，每年都是用不同的外幣，其中曾在馬年給出最高面額1萬元的印尼盾，協天廟在金雞年發放3500個外幣紅包，今年的外幣發財金為新加坡幣。

據《聯合新聞網》報導，宜蘭礁溪協天廟主奉關聖帝君，每年農曆正月13日是年度春祭，發財金照慣例在春祭後發放，今年的發財金共計3500個，已於昨夜發放完畢。

由於協天廟給的發財金用的是外幣，且年年都不一樣，讓民眾瘋狂爭取，今年已是第9年，發過面額最高的是兔年及馬年的1萬元越南盾、印尼盾。

礁溪協天廟主任委員吳朝煌說：「發財金不限新台幣，讓大家到世界各國做生意都賺錢！」，2017金雞年則是發放新加坡幣，每個發財紅包中共含新幣2元。

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  • 宜蘭礁溪協天廟給民眾的發財金極具特色，每年都是用不同的外幣，2017年發放3500個新加坡幣發財紅包，祝福民眾發大財。（資料照，記者謝介裕攝）

    宜蘭礁溪協天廟給民眾的發財金極具特色，每年都是用不同的外幣，2017年發放3500個新加坡幣發財紅包，祝福民眾發大財。（資料照，記者謝介裕攝）

  • 宜蘭礁溪協天廟給民眾的發財金極具特色，每年都是用不同的外幣，2017年發放3500個新加坡幣發財紅包，祝福民眾發大財。（圖擷自協天廟官網）

    宜蘭礁溪協天廟給民眾的發財金極具特色，每年都是用不同的外幣，2017年發放3500個新加坡幣發財紅包，祝福民眾發大財。（圖擷自協天廟官網）

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