馬英九自小愛看武俠小說 小學作文「有江湖味」

2017-02-09 16:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕「有這樣的太太，還需要敵人嗎？」前總統馬英九今天下午逛2017台北書展，登上書展直播室，被問及之前妻子周美青認為「馬英九若出書、有誰要看」時，馬英九不禁脫口而出，還虧說如果被妻子聽到，他回家時就得「視歸如死」。

擔任總統時，幾乎每年都出席支持書展的馬英九，去年在台北書展開幕記者會上，當時主持人楊照還問馬英九：「明年還會來嗎？」，當時馬立刻表示有邀請他就來，今年他受邀逛書展，代表對台灣出版的關心。

今天一身牛仔裝的馬，一口氣逛了近10個出版社攤位，除了買《古文觀止》增訂版以及《台灣地圖》送給周美青外，要周美青以後別再跟他借同名書以及充實妻子講故事的內容外，馬英九買的書幾乎都是關於台灣社會與中國歷史、政治等相關書籍，現場有出版社希望馬英九寫下對台灣祝福的文字，馬英九寫下「天佑臺灣」4字。

在逛書展時還和新北市長朱立倫「巧遇」兩次，第一次碰面時雙方握手互道新年快樂，馬英九更稱不是故意的，二度逛書展又碰面時，馬英九則跟朱立倫說剛剛合照的一個女士是新北市文化局官員。

馬英九逛書展之際，也登上書展的直播室，他說小學三年級就看武俠小說，從小就練功的結果是幼時寫作文時，老師給他的評語是「語氣老練、有江湖味」，他笑稱在電視、電腦不普及的時代，武俠小說和麻將都是安定民間的重要力量；談到近年暢銷書《被討厭的勇氣》，馬英九表示近來受世新大學邀請演講，題目就是「被討厭的勇氣」，他說這題目很坦率，「但也是大家都知道的事實」。

馬英九今天也寫了七言絕句送給台北書展，「黃金非寶書為寶，書到用時方恨少，讀書行善成習慣，一生受用不怕老。」也期待有更多人一起多看書、多買書，還有多寫書。