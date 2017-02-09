台灣國際紀錄片巡迴展 台中首站開跑
2017台灣國際紀錄片影展巡迴展，今日在市府舉辦開跑記者會。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕2017台灣國際紀錄片影展巡迴展，首站從台中出發，今日在市府舉辦開跑記者會，市長林佳龍表示，台中場將免費在山、海、屯及市區放映，是規模最大、場次最多、時程最長、國際影人參與度最高的影展活動，歡迎市民朋友踴躍欣賞。
林佳龍、市府新聞局長卓冠廷、文化部影音產業局主任秘書潘舜昀、台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳、國家電影中心副執行長陳德齡、台灣國際紀錄片影展策展人林木材等人，今日出席開跑記者會為影展站台，邀請民眾感受紀錄片的獨特影像魅力。
林佳龍說，每個國家在發展歷程中，都有其刻骨銘心的感人故事，透過紀錄片的交流，可作為主題性的策展與討論，成為深刻討論、對話的媒介；自己從學運時代就大量觀賞歐美紀錄片，做為讀書會的討論題材，他參與過的綠色小組等活動也被這次影展主題所紀錄。
台中場將於18日至26日，在大墩文化中心、沙鹿電影藝術館盛大舉行，放映46部國內外紀錄片，另也舉辦搶先放映場，11日在屯區藝文中心播放《挪威年少世代》、12日在葫蘆墩文化中心放映《孩子的村子》及《日曜日式散步者》、港區藝術中心播放《灣生畫家－立石鐵臣》。
台中場更獨家放映《家園—伊拉克零年》，這部席捲各大國際獎項、長達5.5小時的史詩鉅作，另特別邀請到《大路朝天》導演張贊波、《風之波紋》導演小林茂2位國際影人遠道而來，與台中觀眾面對面交流。
陳德齡表示，本屆台灣國際紀錄片影展競賽徵件達1800件，創歷年新高，並吸引2萬5000名觀影人次，精彩的節目備受國內外專業人士盛讚為「一個充滿靈魂的影展」，今年很感謝市府第一時間的支持，讓台北以外的觀眾有機會觀賞到重要的國際紀錄片。
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