比丘尼捐助 苗縣公館國中籃球隊闖入全國賽

2017-02-09 15:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中籃球隊去年拿下全國校際盃第3名、苗縣國中乙組第1名，取得全國國高中籃球聯賽決賽資格，將於15日北上台北體育館；鄉長曾美露今天到校為學子加油打氣，鼓勵球員「堅持到最後、永不放棄」，為苗栗縣拿下最好的成績。

館中籃球隊於民國70年代即成軍，歷年來在乙組賽事，屢獲佳績，去年更上層樓，拿下全國校際盃第3名、苗縣國中乙組第1名。校長方麗萍說，能夠創下有史以來最好的成績，歸功於教練的殷殷指導與學生的辛勤練習。

教練李成國說，隊員除了球技、學業也得兼顧，所以球隊於平日利用早上6點半到8點、傍晚4點半到6點半、及假日整天的時間，從基本動作、跑位、體能、練投，不斷地練習再練習，才能有如此成果；他感謝學校大力支持，也謝謝隊員都能堅持到底。

學生邱彥翔說，參加籃球隊很辛苦，但是這是自己喜歡做的事，未來會繼續加油，繼續為學校爭光。

方麗萍表示，學校籃球隊長期存續，感謝縣府與公所的協助；另外，她也感謝十方圓通寺釋道晟住持，願意持續捐助學校體育發展基金，讓孩子們在課餘後，除了練球，也能兼顧學業，讓館中籃球隊的孩子不僅會打球也會念書。