| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

比丘尼捐助 苗縣公館國中籃球隊闖入全國賽

2017-02-09  15:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中籃球隊去年拿下全國校際盃第3名、苗縣國中乙組第1名，取得全國國高中籃球聯賽決賽資格，將於15日北上台北體育館；鄉長曾美露今天到校為學子加油打氣，鼓勵球員「堅持到最後、永不放棄」，為苗栗縣拿下最好的成績。

館中籃球隊於民國70年代即成軍，歷年來在乙組賽事，屢獲佳績，去年更上層樓，拿下全國校際盃第3名、苗縣國中乙組第1名。校長方麗萍說，能夠創下有史以來最好的成績，歸功於教練的殷殷指導與學生的辛勤練習。

教練李成國說，隊員除了球技、學業也得兼顧，所以球隊於平日利用早上6點半到8點、傍晚4點半到6點半、及假日整天的時間，從基本動作、跑位、體能、練投，不斷地練習再練習，才能有如此成果；他感謝學校大力支持，也謝謝隊員都能堅持到底。

學生邱彥翔說，參加籃球隊很辛苦，但是這是自己喜歡做的事，未來會繼續加油，繼續為學校爭光。

方麗萍表示，學校籃球隊長期存續，感謝縣府與公所的協助；另外，她也感謝十方圓通寺釋道晟住持，願意持續捐助學校體育發展基金，讓孩子們在課餘後，除了練球，也能兼顧學業，讓館中籃球隊的孩子不僅會打球也會念書。

廣告
  • 公館國中籃球隊將於15日參加全國聯賽，鄉長曾美露到校為學子加油打氣，鼓勵球員「堅持到最後、永不放棄」。（公館國中提供）

    公館國中籃球隊將於15日參加全國聯賽，鄉長曾美露到校為學子加油打氣，鼓勵球員「堅持到最後、永不放棄」。（公館國中提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公館國中 公館鄉 籃球隊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：比丘尼捐助 苗縣公館國中籃球隊闖入全國賽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.