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北市公園禁燃放煙火 最重可罰1萬

2017-02-09  15:40

〔記者黃建豪／台北報導〕年節假期後接上元宵節，大街小巷洋溢喜氣，有民眾喜歡燃放煙火或鞭炮來助興，但台北市公園處提醒，北市皆禁止燃放煙火及鞭炮，僅開放部分河濱公園場地，近日卻有人在南港區理想公園放煙火，並留下焦黑的痕跡及垃圾，已請駐警加強巡邏，若被抓到，最重可處1萬元以下罰緩，提醒民眾多加留意。

公園處南港公園管理所主任張秀珠表示，燃炮會增加清潔人員負擔，譬如南港區理想公園近日有民眾施放煙火，於公園地面留下許多斑駁焦黑的痕跡及垃圾，影響民眾休憩環境，公園處清潔人員已加強清理，也希望民眾愛護公園內難得的綠意與休閒環境。

依台北市公園管理自治條例規定，公園內不得擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳，違者得處2000元以上、1萬元以下罰鍰，公園處於節慶期間，已請駐警加強巡邏勸導。

公園處提醒，隨意施放煙火及鞭炮不僅危險性高且可能觸法，噪音亦影響周邊居民安寧，建議民眾應前往空曠地區燃放，北市水利處有提供部分場地，如河雙21號河濱公園或福和河濱公園指定區域內，可於平日8時至22時燃炮，節慶假日則另加碼開放其他河濱公園場地，詳情可至水利處網站查詢。

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  • 台北市公園禁止燃放鞭炮及煙火，僅部分河濱公園在特定時段允許燃放。圖為河濱公園單車道。（資料照，記者黃建豪攝）

    台北市公園禁止燃放鞭炮及煙火，僅部分河濱公園在特定時段允許燃放。圖為河濱公園單車道。（資料照，記者黃建豪攝）

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標題：北市公園禁燃放煙火 最重可罰1萬


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