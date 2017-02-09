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台北燈節湧人潮 明晚實施道路管制

2017-02-09  15:47

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北燈節四日熱鬧開幕，西門與北門一帶湧入大量人潮。四日開幕、十一日西城嘉年華大遊行與十二日閉幕三天，北市府針對周邊道路進行管制。不過，交通局發現，賞燈人潮聚集在漢中街與成都路口。為避免人車爭道，交通局表示，明晚小週末星期五，預估會有不少民眾前往賞燈，因此晚間六點至十一點，封閉漢中街，計有七線公車會配合改道。

今年首度移師至台北西區舉辦的台北燈節，主燈「小奇雞」位在西門紅樓，場地腹地小且臨近交通道路，僅四日開幕封閉成都路與漢中街，五日之後則解除管制，造成人潮湧到成都路與漢中街，造成人車搶道的現象。

交通局表示，鑑於明晚為小週末星期五，不少民眾下班後直接前往燈節會場，預估將湧入大量賞燈人潮，因此決定當晚六點至十一點，封閉漢中街（成都至長沙），並取消公車停靠「西門市場（漢中）」站，行經該路段的公車一八、二三五、二五七、六二一、六四Ｏ、七八三與一五Ｏ三，將配合改道行駛。

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  • 台北燈節明晚封閉漢中街。（記者陳紜甄攝）

    台北燈節明晚封閉漢中街。（記者陳紜甄攝）

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