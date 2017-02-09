東海岸部落雜貨店 變身特色旅遊服務站

阿美族南竹湖部落雜貨店變成特色旅遊諮詢站。（圖由東管處提供）

2017-02-09 15:38

〔記者張存薇／台東報導〕東海岸的小部落也有特色雜貨店！東管處推動「部落旅遊資訊站改造示範計畫」，選定台東縣長濱鄉南竹湖部落雜貨店為示範點，近日啟用，除有旅遊諮尋服務，也提供在地小農、部落媽媽的農作、手工藝或漬物展，成為旅途中意外驚喜。

東管處處長林信任指出，阿美族語「Paghanhan」是休息、歇腳的意思，第1間「Paghanhan部落雜貨店」座落在台11線公路92公里處，由藝術家Akibo李明道與原民青年設計師謝聖華攜手改造，東管處除提升部落觀光軟硬體品質，更陸續與部落合作進行旅宿環境與中英文導覽解說人才培訓，未來也會持續選定在東海岸部落設立具在地特色的諮詢站。