垃圾換回汙染底渣？ 雲林縣議員砲轟縣府違法

2017-02-09 15:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕針對雲林縣與台北市政府達成協議，1噸垃圾將換台北焚化爐1.8噸焚化爐底渣回來，雲林縣議員林聖爵、李明哲、黃鈺惠、陳俊龍等人今天突擊虎尾垃圾轉運站暫置的底渣，指責雲林縣政府帶頭違法，並要求環保人員採樣送驗，若有超標即需送辦。

林聖爵指出，目前縣內各鄉鎮市公所垃圾處理加上清運到台北行情，每噸不超過4000元，焚化爐底渣每噸超過6000元，雲林縣政府卻以垃圾換來其他縣市焚化爐底渣，據他了解，目前暫置在虎尾垃圾轉運站的底渣，來自高雄、屏東約200噸，甚至還與台北市達成協議，未來也將以垃圾換底渣的方式處理。

林聖爵、李明哲等人當場檢視暫置底渣，發現疑似夾帶有重金屬塊，要求環保人員當場採樣送驗，並強烈指責環保局做法違法，尤其不滿竟將底渣回運雲林，勢必讓污染物逐步入侵縣民的居住土地，雲林恐將遍布重金屬及戴奧辛的污染物，直指雲林縣政府帶頭違法；檢測結果預計2星期後出爐。

雲林縣環保局表示，已回運底渣資源化產品約190餘公噸，均依環保署「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，作為掩埋場覆土及道路基底使用，若該底渣含重金屬或戴奧辛超標，會請廠商運回處理。