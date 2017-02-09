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雲林北港溪打造水岸景觀 水利署允諾補助上億元

打造雲林北港溪水岸景觀公園，立委蘇治芬邀集水利署相關單位及地方現場會勘。（記者黃淑莉攝）

2017-02-09  15:26

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港溪沿線堤防、高灘地因欠缺整治，雜草叢生，地方爭取設置親水性的水岸公園，立委蘇治芬邀集水利署長賴建信、第五河川局陳中憲及多位地方民意代表實地會勘，水利署允諾在北港水道頭到女兒橋段堤防，及虎尾鐵橋到土庫大橋段補助整治經費1.1億元，預計年底可動工。

中央計畫打造全國水環境「一縣市一亮點」，北港溪為4大示範計畫之一，蘇治芬指出，過去河川治理以防災減災、環境改善為重點，整體規劃堅硬、死板，但隨著時代進步，民眾重視休閒，現更著重親近性，完工後可成為地方觀光旅遊新景點。

蘇治芬表示，北港溪整治初期分2段執行，北港段從北港牛墟到高灘地約2公里，虎尾段從台糖鐵橋到土庫大橋約3.2公里，總計1.1億元。

北港鎮長張勝智指出，北港朝天宮每年約有數百萬人次香客造訪，未來北港溪水岸景觀公園完工，串連女兒橋、天空之橋等，可成為北港後花園，為北港的觀光帶來新契機。

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