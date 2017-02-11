你知道什麼是「撕漫男」嗎？統整韓國大勢「撕漫男」男星 小鮮肉上位李鍾碩岌岌可危
韓劇「W兩個世界」中，李鍾碩獲得了「撕漫男」的封號，但偶像界也有許多撕漫男受到粉絲擁護。（圖擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕看過韓劇「W兩個世界」就一定知道從漫畫走出來的「撕漫男」李鍾碩的獨特魅力，你知道韓國偶像界也有不少大勢「撕漫男」嗎？還是你不知道什麼是「撕漫男」呢？原來這個意思表示男生就像從漫畫中走出來一樣，漫畫中的男主角現實活在世界中，就稱做「撕漫男」。
▲SHINee的珉豪大眼帥氣，出道就受到粉絲歡迎。（圖擷取自珉豪IG）
SHINee 珉豪
2008年就出道的SHINee，門面擔當珉豪一直都是鏡頭的焦點，早在「撕漫男」這個詞出現前，珉豪就一直被粉絲認為就像漫畫中的花美男一樣，閃爍出光芒，更主演漫畫改編的韓版「花樣少年少女」男主角，十足是從漫畫走出到電視中閃耀撕漫男。
▲（圖擷取自珉豪IG）
▲（圖擷取自L IG）
INFINITE L
L本名金明洙，同樣為團體中的門面擔當，主演了不少韓劇，先前在綜藝節目中的古裝扮相，更是讓粉絲驚呼，根本就是美少爺。
▲（圖擷取自L IG）
▲（圖擷取自ASTRO官方IG）
ASTRO 車銀優
有偶像界朴寶劍之稱的車銀優，為ASTRO的門面，出道不滿1年，靠亮眼外型迅速累積高人氣，代言廣告也接踵而來。
▲（圖擷取自ASTRO官方IG）
▲（圖擷取自世勳IG）
EXO 世勳
紅遍全球的EXO，不只專輯銷售屢屢破百萬，創下韓國唱片史上第一紀錄，成員人氣更是不容小覷，中國成員張藝興演出中國戲劇《老九門》獲得高人氣，老么世勳更是深受粉絲與廣告廠商歡迎，知名韓國平價服飾就以世勳做為最大廣告看板，他的特殊長相更總是讓粉絲看不透，說是從漫畫走出來的美少年完全無違和。
▲（圖擷取自世勳IG）
▲（圖擷取自SMROOKIES臉書）
NCT 泰容
由SM經紀公司推出的新男團NCT，當中隊長泰容雖然一出道就被翻出14歲時的黑歷史，但長相出眾的他，還是屢屢被歌迷驚嘆他的長相，帥氣的眼神更是擄獲女心的關鍵。
▲（圖擷取自韓網NAVER）
▲（圖擷取自李鍾碩IG）
李鍾碩
最後當然要提一下「撕漫男」的代表男星李鍾碩，他曾是以最年輕登上首爾時裝周的男模特兒，轉成演員後又先後演出不少收視率高的韓劇，在《檢察官公主》和《秘密花園》都能看到他的演出，直到2012年憑借校園劇《學校2013》人氣高漲。
2014年出演《皮諾丘》及2016年出演《W兩個世界》，各擺脫原先的「醜帥男」，有了「撕漫男」的稱號。
▲（圖擷取自李鍾碩IG）
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