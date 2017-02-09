網路變好慢？ PTT鄉民議論紛紛

2017-02-09 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕你的網路變慢了嗎？有許多網友表示，接近今日下午2點30分左右，臉書、YouTube、Gmail等許多網站都無法連線，許多透過中華電信的網路都沒辦法成功連網，在等待連線的速度也比平時慢上許多。

今日下午2點30分左右，有鄉民在PTT八卦板詢問「Facebook當機了嗎？」，表示自己看影片突然中斷，要重新整理也失效，許多網友也紛紛表示自己的臉書也「掛掉」，隨後又有其他鄉民表示YouTube、Gmail、Instagram等網站都無法連線，但PTT仍可正常連線，無法連線的情況讓許多鄉民議論紛紛。

有鄉民分享自身狀況，表示使用中華電信的用戶大多出現無法順利連上網路的狀況，遠傳與台灣大用戶反而受影響程度較小，也有人指出，Google的相關網站應該都出現問題。對此，鄉民們紛紛表示：「中華大爆炸~」、「Google掛惹！FB正常！」、「只有google掛了 其他的都正常～」、「Google大神凍壞了。」

由於此次狀況多出現在中華電信用戶上，經詢問，中華電信表示目前仍在確認問題原因，並回應會盡快查出原因。國家通訊傳播委員會（NCC）稍早也立即與中華電信確認，據悉，是中華電信數據分公司與Google間的網路路由器出問題，導致與Google間通訊中斷，目前已經逐漸修復。