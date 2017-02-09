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台江守護暗蟬元宵音樂燈會 明天見
2017-02-09 15:29
海尾朝皇宮「守護家園」元宵燈會，展示同學的得獎作品。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南海尾朝皇宮、社大台江分校今年以「守護台灣暗蟬、守護台江國家公園」為主題，舉辦「守護家園」元宵燈會，社大台江分校大道公薩克斯風、洞簫班同學，響應這項在地燈會，將在元宵節前夕，策辦一場「守護暗蟬元宵音樂燈會」，同時邀請花燈創作者學子分享創作故事，歡迎大家一起來朝皇宮搓湯圓，聽音樂賞花燈。
朝皇宫主委吳進池表示，為弘揚大道公「保境護生」的環保精神，海尾朝皇宮、社大台江分校在農曆年前舉辦「點亮台江」守護家園彩繪花燈賽，從400多件參賽作品中嚴選出上百件美麗花燈，在朝皇宮的「守護家園」元宵燈會展出，吸引不少鄉親及返鄉遊子前來參觀。
社大台江分校執行長吳茂成表示，台江分校薩克斯風、洞簫班同學接續「點亮台江」守護家園彩繪花燈，發起明天元宵夜7點半在朝皇宮舉辦「守護暗蟬元宵音樂燈會」，精選多首元宵樂曲在花燈下演出。
吳茂成說，盞盞守護台灣暗蟬、守護台江的花燈，各有故事特色，也代表著台江人守護環境，營造文化沃土、生態淨地、健康溫馨的美麗家園的努力，歡迎市民們在新春元宵期間一起來朝皇宮，體驗不一樣的台江在地微型元宵燈會。
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