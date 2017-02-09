考試院版年改草案 4月底前送立院

2017-02-09 15:07

〔記者吳柏緯／台北報導〕銓敘部版本的年金改革草案預計2月底會送往考試院院會審議，近日銓敘部長周弘憲已密集與考試委員座談，除了說明年金改革委員會的版本，並徵詢考委的意見。周弘憲說明，希望透過座談會能夠化解考委間的歧異，並採納各方的意見，希望未來銓敘部的草案是集合眾人的智慧，對於國家未來是真正有幫助的。

根據銓敘部安排，未來2週都會舉行與考委的座談會，同時也積極與公務人員團體交換意見。據了解，這幾次的座談會中，每次都有考委督促銓敘部應盡速提出草案版本後再來談，周弘憲則承諾，草案會盡快出爐。

考試院秘書長李繼玄強調，銓敘部溝通的門都是開的，會把大家的意見納入修法的草案，年金改革涉及利益的問題，希望大家不要意氣，要理性討論。

而根據考試院的規劃，關乎年金改革的3項修法草案「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修法草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」，將在4月底前送立法院審議。