不滿被誤為「反改革」 考委：多數委員挺年金改革

日前傳出有部分考試委員不滿府方提出的年金改革版本，研議自行擬定版本，引起社會譁然。圖為考試院。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-09 15:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕日前傳出有部分考試委員不滿府方提出的年金改革版本，研議自行擬定版本，引起社會譁然，因此考試院也被外界視為反改革。為了釋疑，考試院長伍錦霖與秘書長李繼玄相繼親上火線滅火，強調改革的決心，今天更有不滿被少數人拖下水的考試委員出面表示，少數「聲量較大」委員的個人意見，不能代表考試院。

該名考試委員指出，考試院的精神是合議制，任何的政策應該要在院會充分溝通並做出決議後，才能代表考試院的最終決議。他批評，少數幾位考試委員以個人的言論與意識形態綁架整個考試院，而且並未遵循考試院的流程，讓外界以為「反改革」就是考試院的既定立場。

據他了解，目前在任的18名考試委員中，至少有過半數的人是支持年金改革，雖然對於數字與時程部分各有不同的看法，但是一致認為為了國家長遠的發展，改革非做不可。而聲音大的不得了的反改革委員則是少數。

此外，日前考試委員浦忠成請辭，府方將研議近期補提名一位考試委員，人事同意權可能與李逸洋的副院長同意權一併處理。考試院表示，咨文今天會送到立法院，不論最後提名誰都不會影響考試院的獨立性。