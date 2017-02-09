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銀聯中排遭棄垃圾、金爐 灌溉溝變垃圾溝

清水銀聯中排遭棄置垃圾跟金爐。（記者張軒哲攝）

2017-02-09  14:51

〔記者張軒哲／台中報導〕真缺德，金爐丟入排水溝！清水區銀聯中排今日遭人丟棄數袋家用垃圾，寶特瓶跟塑膠袋漂浮水面，附近居民痛批丟棄垃圾者太缺德，污染水質與環境衛生。

上午有清水民眾發現清水區銀聯中排灌溉溝遭丟垃圾，並向市議員楊典忠反映，楊典忠通報環保局稽查隊前往勘查，發現銀聯中排河道中很多包垃圾袋，甚至有燒金紙的香爐卡在水門旁邊，環保局人員立即通知權管單位農田水利會，依廢清法11條規定由執行機關負責清除。

楊典忠認為，把垃圾丟入河川已經非常沒有公德心，這條銀聯中排又是海線灌溉溝渠，污染物將影響下游農田，希望民眾發揮公德心，也請農田水利會加強巡邏把關。

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