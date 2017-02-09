情侶逛燈節 拾獲「神奇的東西」讓警察叔叔好感動

漢中所就位在燈節場地旁邊。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-09 14:49

〔記者王冠仁／台北報導〕「2017台北燈節」活動，近日來在台北市西門町熱鬧展開，活動吸引了眾多民眾參加，雖然熱鬧，但也對人潮本來就十分多的西門町周邊交通帶來衝擊。儘管轄區萬華分局派出眾多警力進行交通疏導，但位在燈節活動場地旁的「地主隊」萬華分局漢中派出所，仍因燈節活動導致每天勤務量大增，該所同仁幾乎都要吃不消。

不過，昨天晚上有一對來參加燈節活動的情侶跑進漢中所，告訴員警「我們撿到一個很神奇的東西」。警方定睛一看，赫然發現拾得物是一張充滿愛心與打氣的手繪紙條，上面寫著「親愛的警察叔叔，您辛苦了，感謝有您的付出」。

該張紙條在漢中派出所引起迴響，不少同仁雖然因燈節勤務勞累了一整天，但當看到該張紙條，頓時覺得辛苦執勤都值得了。

萬華分局呼籲，燈節期間晚上西門町周遭人潮擁擠，民眾前來參加燈節活動除了要留意自身財物外，也可以多搭乘大眾運輸工具避免停車不便。