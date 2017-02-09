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屏東演藝廳票房傳捷報 「南國文創音樂節」起跑

2017-02-09  14:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府文化處統計，去年開幕的屏東演藝廳，售票場次平均都達八、九成，售票成績亮眼，文化處也乘勝追擊，推出了「南國文創音樂節」，邀請管風琴、交響樂、國內外優質團體與兒童藝術等在演藝廳演出，昨天文化處宣告音樂節正式起跑，民眾可至屏東演藝廳

網站查詢上半年度的演出節目。

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