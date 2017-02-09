許厝學童續留校本部 地方強力爭取回分校

許厝分校學童家長將在今天晚上說明會中強力爭取學童回分校上課。（記者黃淑莉攝）

2017-02-09 14:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕行政院發言人徐國勇今天早上在行政院會後記者會表示，許厝分校學童將留在校本部就讀，許厝分校五育基金會主委許弘霖強調，國健署報告已很明確，絕大多數家長都希望回分校上課，地方會在今天晚上說明會中強力爭取回分校。

雲林麥寮橋頭國小許厝分校距離台塑六輕廠區僅900公尺，國衛院研究發現多位學童尿液中硫代二乙酸（TdGA）數值偏高，由於TdGA為氯乙烯（VCM）的代謝物之一，懷疑與六輕污染有關，學童在本校、分校來回搬遷多次，前天國健署的研究結果發現，學童的TdGA數值偏高原因是蛋，無法證實與六輕污染有關。

國健署報告出爐後，許厝學童遷校爭議再起，第一時間中央、縣府互推，徐國勇表示，因有些數據的因果關係、造成變動的因素，沒有辦法確定，許厝學童將留在校本部就讀。

家長許弘霖表示，地方調查61位學童家長意見，絕大多數都希望回分校上課，而且國健署的研究結果清楚指出，「多位與會專家表示因尿液TdGA濃度受到許多因素影響，且環保署環境監測數值比對，顯示與VCM濃度無明顯相關」，地方會在今天晚上說明會中，強力爭取學童回分校上課。