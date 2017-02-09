台東衛生局抽驗元宵湯圓 皆合格

2017-02-09 14:36

［記者王秀亭／台東報導］元宵節將至，台東縣衛生局提前抽驗市售元宵湯圓食品，今天公布檢驗結果，抽驗9件包裝、散裝的湯圓，其防腐劑及色素皆合格，讓民眾可安心吃湯圓。

衛生局食品藥政科表示，此次稽查員前進台東市、關山鎮、成功鎮、太麻里鄉等地的超市、湯圓飲食店、傳統市場抽驗鹹、甜口味的元宵湯圓食品，針對防腐劑及色素進行檢驗，全數符合規定。

食藥科提醒，元宵湯圓外型圓滾飽滿象徵團圓，但湯圓是高熱量食品，不論是哪一種，宜淺嚐並細嚼慢嚥，吞嚥及消化功能較差的老人、小孩，更要注意入口團塊的大小，才能吃得安全、吃得安心。