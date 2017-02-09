高英工商創客生活營「溫故知新」 學生：寒假真有趣

2017-02-09 14:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商在寒假舉辦為期3天的學生創客生活營，費用全由學校買單，學生透過創意方式「溫故知新」，還學到課本以外知識，不禁說：「寒假的課程太有趣了！」

高英工商分別辦理了國文、英文、數學創客生活營隊，有138名學生參加，以多元化的創客課程以及參訪行程，提高學生對於共同科目的興趣。

國文創客生活營以創意春聯和比手畫腳，來了解國文的相關常識和台灣的風土民情，更安排了美濃的參訪行程以及紙傘彩繪，藉由高雄在地文化擴充文化底蘊的傳承。

高英工商推行英文生活化教育，英文營設計了闖關遊戲和編劇，讓學生透過平日所累積的英文實力，融入生活中的各式創意。數理營則透過有趣的數學遊戲，讓數學不再是公式和數字，也利用理化的原理和果凍蠟製作相結合，使得數理的知識更加生活化。

電機科一年級李偉誠表示，以前覺得英文好困難，這次抱著忐忑不安的心情參加英文創客生活營，曾擔心連一句英文都聽不懂，但從一開始的全英文自我介紹、每日一句的模擬劇場，在老師協助下獲益良多。

廣告設計科鍾欣宜學到了製作果凍蠟，她覺得成就與感動是無價的。餐飲管理科王思晴說，比手畫腳重新複習3三年所學過的課文作者、詩詞名、成語、小說人物，非常有趣又讓人印象深刻。

校長陳德松說，透過創客課程可激發學生創意思考及學習意願，對於往後各項活動的參與有實質助益。