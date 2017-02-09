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長頸鹿突變了？ 照片驚現罕見「矮肥短」品種！

1名網友分享另類短脖、腳及大肚長頸鹿照。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-09  14:50

〔即時新聞／綜合報導〕原來長頸鹿也有矮、肥、短？1名網友在臉書分享1張長頸鹿的照片，但不一樣的是，主角竟短頸、短腳、身胖，毫無長頸鹿應有的纖細身材，原PO笑稱「這一定是阿嬤養的長頸鹿」。

「短頸鹿」照轉載至《爆料公社》僅3小時，逾1萬7000人按讚、近700則回應。有網友調侃，牠是柯基混長頸鹿，也有人以時下流行用語，「有一種餓，就是阿公阿嬤覺得你餓」打趣回應，還有人羨慕地說，「有阿嬤的長頸鹿是個寶」，另有網友感嘆，這隻胖頸鹿「好像過完年後的我喔」，部分網友則心疼表示「人家只是腿短，不要笑人家」。

部分網友質疑「這真的假的？」還有人以為自己眼睛業障重，才會看到這麼「有喜感的阿鹿」，也有人表示，這可能是長頸鹿界的「侏儒」，或是有「紋身的驢子」，少數網友則表示，有可能是加工後製，因為「脖子的接痕和塊狀不自然」。

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  • 網友笑稱矮肥短長頸鹿是阿嬤養的。（圖擷取自《爆料公社》）

    網友笑稱矮肥短長頸鹿是阿嬤養的。（圖擷取自《爆料公社》）

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