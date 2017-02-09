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高中教師放限制級電影遭解聘 中央、地方不同調

2017-02-09  14:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市某高中教師被指控教學不力，學校教評會決議「解聘、不須輔導期」，教育局申評會認為，應該予以適當輔導、改正，但教育部中央申評會不以為然，支持校方立場，解聘成立，但教師可提起行政訴訟。

據了解，被指控的教師曾在請病假期間出國、與校方人員多次衝突，前年還在課堂播放限制級電影給未成年學生觀看，家長向教育局檢舉，校方才啟動不適任教師處理機制，去年教評會決議解聘。

遭解聘的教師不滿決議，向教育局申訴，教育局決議「申訴有理由，學校應另為適法之處置。」也就是認為當事人尚可經由適當輔導予以改正。

但校方不滿教育局決議，向教育部申訴，最後教育部中央教師申訴評議委員會決議，「學校再申訴有理由，解聘案應予維持」。

教育局解釋，中央申評會的理由，主要在教師法保障教師工作權的正當性基礎，在於學生的自我實現，如果兩者發生利益衝突時，仍須優先回歸到保障基本權主體的學生，如當事人顯無期待有檢討改進可能，就沒有輔導的必要。

教育局指出，若教師對中央申評會決議不服，可於評議書送達次日起2個月內，向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

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