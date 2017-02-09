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安心雲農產APP 友善農耕看得見

「安心雲農產平台app」啟用，透過4G傳遞資訊將農地實況傳達給消費者，友善農耕看得見。（記者林國賢攝）

2017-02-09  14:10

〔記者林國賢／雲林報導〕經濟工業局、雲林縣政府、台數科集團推出「安心雲農產平台app」今天啟用，透過4G傳遞資訊將農地實況傳達給消費者，友善農耕看得見，創造消費者食安與友善農耕小農行銷雙贏。

李進勇表示，食品安全問題層出不窮，推出讓消費者安心的農產品，是雲林努力目標，縣府已建立金綠標章制度，推廣安全健康的農產品，相信「安心雲農產平台app」讓農民的心血有更多曝光的機會，也讓消費者可安心享受雲林農產品。

台數科集團副董事長兼執行長廖紫岑表示，「安心雲農產平台app」的打造符合台數科深耕在地的原則，提供友善農耕小農平台銷售的管道，讓農耕作法朝向愛護土地的方式進行，減輕對自然的危害。

「安心雲農產平台app」透過4G傳遞資訊，結合工研院影音技術，將農地實況傳達給消費者，建立耕作過程影音透明化，協助農戶創建自有品牌，讓消費者安心購買來源清楚、高品質的產品。

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  • 「安心雲農產平台app」啟用，協助友善耕作小農行。（記者林國賢攝）

    「安心雲農產平台app」啟用，協助友善耕作小農行。（記者林國賢攝）

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