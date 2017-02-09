後壁區政考核拿第一 國策顧問貼紅榜

後壁區公所獲105年區政考核第1名，國策顧問黃崑虎、崑濱伯與後壁區里長聯誼會特地前往公所向區長魏文貴道賀，也感謝與肯定後壁公所團隊的努力與用心。 （記者王涵平攝）

2017-02-09 13:46

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區政考核獲南市第1名，國策顧問黃崑虎、崑濱伯上午連袂貼紅榜慶祝，黃崑虎表示，後壁民情熱情、親切、好客，希望吸引更多人前來，帶動地方發展。

後壁區公所除獲105年區政考核第1名，另有多項業務考核名列第1、績優或前3名，市長賴清德頒獎表揚之外，國策顧問黃崑虎、崑濱伯與後壁區里長聯誼會上午特地前往公所向區長魏文貴道賀，也感謝與肯定後壁公所團隊的努力與用心。

後壁區政拿第1，魏文貴強調創新、多元發展，例如同樣獲第1的空地考核，菁豐里長楊玉年表示，將占地約3分、閒置荒廢的百年許家古厝空間改造及綠美化之後，發展農村小旅遊，兩年來吸引不少親子來社區體驗割稻、米食料理等農事，此外，社區65至93歲老者組成的千歲團演出舞台劇場，好評不斷，到處參賽也獲獎連連，已成社區重要精神支柱，未來將串聯白河、後壁景點擴大發展菁豐農村旅遊。

魏文貴表示，105年後壁區公所區政考核獲得乙組第1名、民政業務考核乙組第1名、活動中心管理業務考核乙組第1名、空地維護管理考核乙組第1名、辦理線上兵籍調查達成率全市第1名、區里業務考核乙組第2名、市區養護道路督導第2名、各區公所隱匿性神秘客服務稽核第3名、納骨塔考核榮獲公立殯葬設施評鑑優等、電話禮貌測試優等。