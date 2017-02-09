桃市路邊停車行動支付上路 前半年享75折優惠

桃園市長鄭文燦宣布桃園市路邊停車可以手機行動支付，前半年75折。（記者謝武雄攝）

2017-02-09 13:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「GAMA Pay橘子支行動支付」等3家行動支付廠商合作，自即日起至8月8日止，以手機APP繳納桃園市路邊停車費用，即享有75折優惠，市府交通局今天與3家廠商舉行簽約儀式，市長鄭文燦也宣布今年將發行1萬張行動市民卡加入行動支付行列。

此外，合作的3家業者亦分別推出優惠方案，其中，「歐付寶allPay」提供新註冊會員即享有歐付寶現金100元、「Pi行動錢包」推出新會員首2筆享5折優惠、「GAMA Pay橘子支」則是首筆繳費成功不限金額，即送橘子支儲值金88元。

簽約儀式後，市長鄭文燦宣布系統啟用，他說，駕駛人只要先下載APP，拿手機掃瞄停車單就可繳費，此外，系統具有主動推播通知會員尚有停車費未繳資訊，讓會員即使遠在國外也不會耽誤時間挨罰，隨時隨地只要有網路就可以即查、即繳、即銷路邊停車費。

交通局局長劉慶豐表示，桃園市路邊停車費繳費管道除「超商臨櫃代收」、「多媒體事務機補單」、「金融機構代扣繳」、市府1樓「路邊停車服務中心」，現與行動支付業者合作，更祭出前半年停車費打75折優惠，民眾可多加利用。