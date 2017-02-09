| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

桃市路邊停車行動支付上路 前半年享75折優惠

桃園市長鄭文燦宣布桃園市路邊停車可以手機行動支付，前半年75折。（記者謝武雄攝）

2017-02-09  13:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「GAMA Pay橘子支行動支付」等3家行動支付廠商合作，自即日起至8月8日止，以手機APP繳納桃園市路邊停車費用，即享有75折優惠，市府交通局今天與3家廠商舉行簽約儀式，市長鄭文燦也宣布今年將發行1萬張行動市民卡加入行動支付行列。

此外，合作的3家業者亦分別推出優惠方案，其中，「歐付寶allPay」提供新註冊會員即享有歐付寶現金100元、「Pi行動錢包」推出新會員首2筆享5折優惠、「GAMA Pay橘子支」則是首筆繳費成功不限金額，即送橘子支儲值金88元。

簽約儀式後，市長鄭文燦宣布系統啟用，他說，駕駛人只要先下載APP，拿手機掃瞄停車單就可繳費，此外，系統具有主動推播通知會員尚有停車費未繳資訊，讓會員即使遠在國外也不會耽誤時間挨罰，隨時隨地只要有網路就可以即查、即繳、即銷路邊停車費。

交通局局長劉慶豐表示，桃園市路邊停車費繳費管道除「超商臨櫃代收」、「多媒體事務機補單」、「金融機構代扣繳」、市府1樓「路邊停車服務中心」，現與行動支付業者合作，更祭出前半年停車費打75折優惠，民眾可多加利用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 行動支付 路邊停車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：桃市路邊停車行動支付上路 前半年享75折優惠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.