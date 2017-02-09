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梧棲老街燈會嘉年華今晚登場 千個小提燈免費送

2017-02-09  13:34

〔記者張軒哲／台中報導〕元宵將至，台中梧棲老街為吸引更多旅客造訪，今日舉行梧棲燈會嘉年華活動，傍晚於梧棲老街錦成橋免費發送1千多個小提燈，入夜還有國樂演出、猜燈謎及摸彩活動，越晚越熱鬧。

元宵節提燈籠是傳統民俗活動，市議員尤碧鈴表示，朝元宮、真武宮等宮廟都位於老街，街內幽靜巷弄間透露著梧棲百年風華。燈會活動由梧棲區朝元人文推廣協會主辦，結合海線社區大學、朝元宮管理委員會、梧棲區公所、梧棲區農會、各里辦公室、社區發展協會共襄盛舉。

燈會預計傍晚6時開始發放粉紅色小提燈，發完為止，隨後有台中港絲竹樂團，大甲國樂團和五福國樂團組成的大樂團，三團合作演出，並舉行百人燈籠舞元宵踩街活動。

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  • 梧棲老街燈會嘉年華，免費發送粉色小提燈（左）。（記者張軒哲攝）

    梧棲老街燈會嘉年華，免費發送粉色小提燈（左）。（記者張軒哲攝）

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