穿厚襪戴手套還是冷吱吱？ 保暖關鍵在這裡...

根據專家指出，天冷時人體有七成熱氣都是從頭頸部流失掉，戴帽子、圍圍巾才是最關鍵的保暖方式。（記者簡榮豐攝）

2017-02-09 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲！中央氣象局指出，明日西半部氣溫將下探至10度，民眾也紛紛祭出許多保暖措施，不過你知道嗎，只要頭頸部沒有保暖，就算是手戴手套、腳穿厚襪一樣會感到寒冷。

「BabyHome寶貝家庭親子網」在《良醫健康網》專欄中指出，許多人在天氣冷時總會有迷思，認為手腳冰冷，就要戴手套、穿襪子，進而忽略頭頸部的保暖措施，但其實頭頸部是最需優先保暖的地方，因為天冷時人體有七成熱氣都是從頭頸部流失掉，因此戴帽子、圍起圍巾才是最關鍵的保暖方式。

「BabyHome寶貝家庭親子網」解釋，天氣冷時，不要只顧著保護冰冷的四肢，應該先保護頭部及頸部，只要這頭頸部能保持溫暖，使血流順暢，四肢自然會溫暖起來，身體也不會失去太多熱能。如果是手腳常冰冷的人，代表血液及末梢循環較差，平時需多運動，少吃冰涼食物，喝的飲料也盡量要比體溫稍高。