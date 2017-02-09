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武陵櫻花季2/11登場 國光客運：平日賞櫻專車僅剩2成

武陵櫻花季2月11日登場（國光客運提供）

2017-02-09  13:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣最著名的賞櫻勝地武陵農場，今年櫻花季將於2月11日至28日登場，櫻花季期間公路總局及武陵國家森林遊樂區實施交通管制，每日最多開放6000人進入武陵農場賞櫻；人數不夠組團或是沒有訂到當地飯店的散客，只要搭乘公共運輸就能輕鬆前往賞櫻。

依據預測，今年武陵農場櫻花預計將在2月11日過後全面盛開，活動管制期間剛好是櫻花最美的時候，尤其是武陵特有的紅粉佳人已迎春盛開，台北及宜蘭地區民眾若於管制期間內要個別去賞櫻，若沒訂到房間，即日起都可透過國光客運窗口及超商預定車票；台北－武陵農場全票730元，配合武陵農場管制計畫，旅客遊園時間共4小時，每日散客名額共3200人。

國光客運表示，目前賞櫻專車車票至2月8日為止，「假日賞櫻專車」車票幾乎已售光；「平日賞櫻專車」也只剩下約2成空位。為避免期待一年想賞櫻的民眾有買不到票的情況，國光客運已採機動加班方式增加專車。呼籲想賞櫻民眾可至國光客運全省連線窗口，或7-11、萊爾富及全家購票。

武陵櫻花季2月11日登場（圖：公路總局提供）

武陵櫻花季2月11日登場（公路總局提供）

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