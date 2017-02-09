石門水庫昨晚人工增雨 微幅進帳效果不佳

2017-02-09 13:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕北區水資源局昨（8）日晚間8點多，燃燒4支燄劑進行人工增雨作業，石門水庫集水區的石門雨量站，從昨天晚間10點到今天上午7點，共測得11毫米降雨，之後就沒再增加。北區水資源局副局長邱忠川說，除了石門雨量站外，其他9個雨量站測得的降雨更少，到今日中午為止，降雨主要在石門壩區，集水區的平均降雨量僅2.9毫米。

這是北水局今年第二度進行人工增雨作業，上一次是1月13日，當時13、14日兩天的集水區的平均降雨量約7.3毫米，效果稍好，邱忠川說，會配合氣象局提供的資料，適時進行人工增雨作業，盡所有可能增加石門水庫集水區的降雨，提前抗旱。