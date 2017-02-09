| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

石門水庫昨晚人工增雨 微幅進帳效果不佳

2017-02-09  13:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕北區水資源局昨（8）日晚間8點多，燃燒4支燄劑進行人工增雨作業，石門水庫集水區的石門雨量站，從昨天晚間10點到今天上午7點，共測得11毫米降雨，之後就沒再增加。北區水資源局副局長邱忠川說，除了石門雨量站外，其他9個雨量站測得的降雨更少，到今日中午為止，降雨主要在石門壩區，集水區的平均降雨量僅2.9毫米。

這是北水局今年第二度進行人工增雨作業，上一次是1月13日，當時13、14日兩天的集水區的平均降雨量約7.3毫米，效果稍好，邱忠川說，會配合氣象局提供的資料，適時進行人工增雨作業，盡所有可能增加石門水庫集水區的降雨，提前抗旱。

廣告
  • 北區水資源局8日晚燃燒焰劑，進行人工增雨作業，但效果不佳。（北區水資源局提供）

    北區水資源局8日晚燃燒焰劑，進行人工增雨作業，但效果不佳。（北區水資源局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人工增雨 石門水庫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：石門水庫昨晚人工增雨 微幅進帳效果不佳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.