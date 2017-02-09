復育海洋資源 離岸風機水下設藻床「訂」了

2017-02-09 13:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕小英政府推動非核家園，提高太陽能、風力發電等再生能源比率，基隆國立海洋科技博物館今天和農委會水產試驗所簽訂合作協議書，將在離岸風機水下培育馬尾草、石蓴藻床，形成食物鏈永續漁業資源。

水試所所長陳君如指出，漁業年報統計民國69年台灣沿近海漁獲量有40萬噸，到103年僅剩15多萬噸，銳減6成，配合離岸風機在水底設置藻床，魚苗會過來形成食物鏈，兼顧發電與漁業資源培育。

陳君如說，這幾年政府在設置風力發電機組時，由於場域與漁場重疊，在地漁民很擔心會影響漁獲量，水試所希望能將海科館復育藻床的經驗複製到西部沿海，為健全永續海洋生態環境努力。

海科館長吳俊仁表示，海科館開館3年來，積極進行復育相關工作，在市府支持下，望海巷去年列為基隆第一個保育區後，生態變得多元豐富，連海豚也來了，此次博物館與水試所合作的新模式，希望未來能進一步推廣到其他海域，為地方及海洋觀光發展帶來新契機。