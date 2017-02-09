台南藏金閣元宵拍賣會 開學前推組合式書桌大特賣

2017-02-09 13:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局藏金閣二手家具拍賣會將於2月11日元宵節登場，除了拍賣98件二手家具外，適逢元宵節，還有10個用回收木料作成的元宵小提燈，每個售價100元，以及7個用回收檜木製成的創意檜木燈籠供競標。

環保局表示，為回饋市民配合資源回收及學子需求，開學前推出愛心組合式書桌大特賣，每組含書桌、椅子、置物架及抬燈4件僅售999元，總計191組，有需求的民眾或團體請把握機會搶購。現場也免費贈送咖啡渣，每人限送一份。歡迎民眾到藏金閣選購再生家具、元宵提燈及檜木燈籠。

環保局表示，本月拍賣會限時搶購商品除了元宵小提燈，還有6個鑲花矮凳、6個鑲花相框及10個檜木名片夾，檜木名片夾每個50元、鑲花矮凳及鑲花相框每個售價200元，賣完為止。

另外，拍賣品還有8輛腳踏車，檜木電視櫃、檜木置物櫃、沙發椅、衣櫃、嫁妝箱、書桌、五斗櫃、置物櫃、單人床、客廳桌椅、餐桌椅組、祭祀神桌、鋼琴等。平日賣商品區則推出10項回收課桌椅改造的生活用品100件，民眾可先上台南市政府環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品及平日賣商品。